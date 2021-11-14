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بلدية خان يونس تنظم لقاءً حول "التخطيط الاستراتيجي التنموي"

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:14

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غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً تدريبيًا توجيهيًا لموظفيها حول منهجية اعداد الخطة الاستراتيجية التنموية وذلك في إطار جهود البلدية لإطلاق فعاليات اعداد الخطة الاستراتيجية التنموية لمدينة خان يونس (2022-2025).


وأوضح رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي بالبلدية م. سعد عاشور أهمية اللقاء الذي يهدف للتعريف بمنهجية اعداد الخطة الاستراتيجية التنموية وآليات تحقيق المشاركة المجتمعية من خلال تدريب فرق العمل المشاركة في اعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للمدينة بهدف رفع قدراتهم واكسابهم المهارات اللازمة.


وأضاف م. عاشور أن هذا اللقاء سيعقبه عدة لقاءات توجيهية لفرق العمل من الموظفين والمجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة خلال عملية اعداد الخطة بهدف التأكد من وحدة الفهم والتطبيق الجيد لإجراءات عملية التخطيط وفق دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية.


وقدم اللقاء عضو فريق التخطيط الاستراتيجي م. حاتم ابو الطيف، حيث تضمن اللقاء التعريف بمفهوم عملية التخطيط الاستراتيجي التنموي، ومراحله، كما تطرق إلى أهمية دور التخطيط الاستراتيجي التنموي في حشد واستغلال الموارد، إلى جانب التعريف بأدوار الجهات الرئيسية ذات العلاقة بعملية اعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للمدينة.
 

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