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بحضور مدير عام الخدمات الطبية

"المستشفى الجزائري" ينظم طابور أركان لكوادره

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:25

"المستشفى الجزائري" ينظم طابور أركان لكوادره

غزة- الرأي

نظم المستشفى الجزائري التابع الخدمات الطبية العسكرية طابور اركان لكافة الكوادر الطبية العاملة في المستشفى.

جاء ذلك، بحضور عميد طبيب محمد صالح مدير الخدمات الطبية العسكرية ورياض أبو شمالة مساعد المدير العام لشؤون المستشفيات ومقدم طبيب إحسان قديح مدير المستشفى الجزائري.

وخلال كلمة، رحب الدكتور صالح بكافة الكوادر الطبية العاملة في المستشفى، بجميع اقسامها وأثنى على جهودهم في خدمة المواطنين.

وأكد العميد صالح على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي  والتعامل الحسن مع المواطنين لعكس الصورة الحسنة لضباط الخدمات الطبية.

من جانبه، أثنى مقدم طبيب د. احسان قديح مدير المستشفى الجزائري على عمل الكوادر الطبية العاملة في المستشفى، مقدمًا شكره لهم على جهودهم في العمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة خلال جائحة كورونا وتحمل ضغوط العمل.

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