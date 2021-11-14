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وزارة المرأة تعزز تعاونها مع جمعية الأسيرات القدامى

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:08

وزارة المرأة تعزز تعاونها مع جمعية الأسيرات القدامى
وزارة المرأة تعزز تعاونها مع جمعية الأسيرات القدامى

غزة- الرأي

استقبلت أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة في  مكتبها ، وفداً من جمعية الأسيرات القدامى.

وضم الوفد مجموعة من الأسيرات المحررات  خديجة الحسيني و إنعام حجازي و إخلاص بعلوشة وفاتن أبو مرسة . 

ورحبت هارون بالوفد الزائر مؤكدة على اهتمام الوزارة بقضية الأسيرات وذكرت أن هناك العديد من البرامج التي تهتم بالأسيرات وكان أخرها حملة أنهار  الديك والحملة الدولية لنصرة إسراء الجعابيص.

وأوضحت هارون أن اليوم العالمي لمواجهة العنف  هو يوم الأسيرات وأن حملة ال 16 يوم ستحتوى مناشط خاصة بالأسيرات وهذا ضمن خطة الوزارة التى تولي اهتماماً خاصاً بقضية الأسيرات .


من جانبها، شكرت الحسيني وكيلة الوزارة هارون وثمنت دور الوزارة واهتمامها بقضية الأسيرات وهذا واضح من خلال البرامج التي تنفذها الوزارة .


وناقش الطرفان  الفعاليات المشتركة والتي تهتم بقضية الأسيرات . 


وفي نهاية اللقاء قدم الوفد خارطة فلسطين لهارون لتعبر عن اعتزازهم وتقديرهم لدور الوزارة في نصرة قضية الأسيرات .

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