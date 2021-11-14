"التنمية البشرية " تدرس برنامج تدريبي في تخصص الأورام وأمراض الجهاز الهضمي

غزة-الرأي

التقى مدير عام تنمية القوى البشرية د. محمد زقوت بأعضاء لجنة متابعة البورد الفلسطيني، ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الإدارة بشكل دوري لمتابعة البرامج التدريبية للأطباء ببرامج الاختصاص والتي تؤهلهم للحصول على درجة البورد.

من جهته رحب د. زقوت بالحضور من أعضاء لجنة المتابعة للبورد الفلسطيني، مثمناً جهودهم المستمرة للنهوض بالبرنامج، لافتاً إلى أن التعليم الصحي وتطوير الكوادر الطبية هو محط الاهتمام الأول والأساسي في الوزارة من خلال رفع كفاءة التدريب وضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية، والدورات الأساسية لمتدربي البورد واستقطاب الدعم لها عبر المشاريع.

كما ناقش الحضور خلال الاجتماع البرنامج التعليمي والتدريبي وسبل تطويره، إضافة إلى آخر المستجدات الخاصة ببرنامج البورد العربي، وهيكلة منظومة تدريب البورد، وتفعيل منظومة التطور المهني المستمرCPD، ومتابعة البرامج المستجدة (جراحة الأطفال وجراحة الأوعية، الطب النفسي).

وبحث الحضور موضوع افتتاح برنامج التدريب التخصصي المحلي في الأورام وتخصص أمراض الجهاز الهضمي Sub Specialty، وأوصت اللجنة بمتابعة الملف ودعمه حتى الوصول لمرحلة استيفاء الشروط اللازمة في أقرب وقت، ومتابعة جودة التدريب في مراكز وزارة الصحة بما يتوافق مع الأنظمة الحديثة والبروتكولات المعمول بها عالمياً، وحضر اللقاء مدراء ومنسقي البرنامج في مختلف التخصصات.