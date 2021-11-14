"الاقتصاد ": زيارة 2911 منشأت تجارية وإحالة 285 مخالفة للقانون

غزة-الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وانشطتها وانجازاتها عن شهر اكتوبر الماضي. وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها الشهر الماضي لخدمة أبناء شعبها، وواصلت مراقبة المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية وعملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك ومن خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 298 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2911 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الاتلاف 389 محضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 192 عينة، وتم تحرير 514 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار التقرير الى أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بتحرير 349 محضر ضبط وتحفظ.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 21 يوم، وأيام الاغلاق 10ايام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 13 يوم والاغلاق 10 أيام.

وبين التقرير أنه تم إيداع طلبات 110 علامة تجارية جديدة، وكانت التغيرات على العلامات التجارية 26 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتم نشر 29 علامة تجارية، ونشر التغييرات لـ 80 علامة تجارية، وتجديد عدد 42 علامة تجارية،

وبلغ عدد المراجعين للإدارة خلال الشهر 65 مراجع، الي جانب الرد على استفسارات المراجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم انشاء قروب خاص بمكاتب الملكية الفكرية والدائرة، اضافة للمراجعين الاخرين في ظل حالة الطوارئ.

وقامت الإدارة بتسليم 5 شهادات للعلامات التجارية، وتم خلال الشهر التفتيش على 80 علامة تجارية.

وذكر التقرير ان كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 95,670 متر مكعب، لافتاً الي أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية تقوم بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر اكتوبر بإصدار 6 رخص تشغيل للمنشأت الصناعية ومنح تجديد رخصة لــ 17 مصنع، وتنظيم 114 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة تم خلالها تحرير 16 محضر ضبط، واستقبال طلبات لترخيص مشاريع صغيرة عدد 3، واستقبلت الإدارة العامة للصناعة خلال الشهر 200 مراجع.

وقامت دائرة التنمية الصناعية بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها.

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 1768 معاملة، وتم تسجيل 24 شركة، وتم تسجيل 1617 سجل تجاري فردي، والزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية 115 زيارة، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 1 شركة، وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة بلغ 4133 مواطن.

ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت (110,014.6) جرام، وتم تنفيذ 21 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 188 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصانع ذهب.

وبين التقرير أنه تم إحالة 285 قضية للنيابة العامة، بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 92 قضية.

وذكر التقرير أن دائرة الشكاوى في الوزارة تلقت خلال شهر اكتوبر 500 اتصال لمواطنين قدموا شكاوى واستفسارات مختلفة تتعلق بإرتفاع اسعار السلع وغيرها وتم التعامل معها فوراً.

وأوضحت الدائرة أنها استقبلت شكاوى الكترونية عبر التطبيق الالكتروني "بلاغ اقتصادي" الذي تم تفعيله مؤخرا لراحة المواطنين وتسهيل تقديمهم الشكوى بكل يسر.

