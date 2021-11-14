بلدية رفح تبدأ مشروع تأهيل الطرق الزراعية بالمدينة

غزة- الرأي

بدأت طواقم بلدية رفح جنوب محافظات قطاع غزة مشروع تأهيل الطرق الزراعية بالمدينة باستخدام الركام المطحون، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي Sida، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة للشعب الفلسطيني UNDP، بالتعاون مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي.



وأوضحت دائرة المشاريع أن المشروع سيشمل جزءًا من شارعي أبو هريرة وأبو سكندر الواقعين في حي مصبح بطول 1750 مترًا؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين والآليات ويقلل من معاناتهم خاصة في فصل الشتاء.

وأشارت إلى أنه سيجري خلال المشروع تسوية الشارع، ومن ثم فرد ناتج الكسارة بعمق 20 سنتيمترًا، ويتبعه طبقة "كركار" بعمق 5 سم لمنع إثارة الغبار.