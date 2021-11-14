الزكاة بالأوقاف تنفذ المرحلة الأولى من مشروع "سُترة الشتاء" للأطفال

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المرحلة الأولى من مشروع "سُترة الشتاء" والذي استهدف فئة الأطفال فقط, بتمويل كريم من مؤسسة IHCRO.



بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم, أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع المتعددة التي ستنفذها إدارته خلال فصل الشتاء, منوهاً بأن المرحلة الأولى استهدفت ( 250) أسرة متعففة بواقع ( 2 ) سُترة لكل أسرة.



ودعا اسليم كافة المؤسسات المحلية والدولية وأهل الخير الى تكثيف جهودهم في دعم الأسر الفقيرة وتحديداً خلال فترة الشتاء لما يعانوه من صعوبات حادة في معايشة أجواء البرد في ظل تردي أوضاع المنازل التي يقطنوها, والملابس التي يرتدونها.



من جهته، أوضح مدير دائرة البحث الاجتماعي أ. محمود البيك, أن هذا المشروع جاء بناءً على دراسة حالات عديدة حول ما يحتاجه الطفل خلال فصل الشتاء ولا يستطيع الأهل توفيره له بسبب الحالة الصعبة التي تعايشها الأسر الفقيرة.