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بلدية دير البلح تدعو المواطنين للاستفادة من حملة "أهل وعيلة"

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:09

الوسطى- الرأي

دعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة المواطنين إلى الاستفادة من حملة "أهل وعيلة" التي أطلقتها البلدية لتسديد ديونهم من خلال دفع 50% من ديون البلدية بكافة أقسامها وتصفيرها بالكامل، كما دعت موظفي غزة للاستفادة من الحملة عبر تصفير جميع ديون البلدية بكافة أقسامها من خلال المستحقات.

وأوضحت أن الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام تأتي في إطار التخفيف على المواطنين والموظفين وتشجيعهم على تسديد ما عليهم من التزامات نحو البلدية.

وقد لاقت الحملة استحسان من قبل المواطنين حيث قام العديد منهم بالتوجه للبلدية وتسديد كافة مستحقاتها، لافتة أنه ووفاءً منها للملتزمين بالدفع أعلنت عن خصم 60% من قيمة الفاتورة الشهرية.

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