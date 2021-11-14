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السياحة تستضيف وفداً من الإعلاميين بجولة على المواقع الأثرية

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:18

السياحة تستضيف وفداً من الإعلاميين بجولة على المواقع الأثرية
السياحة تستضيف وفداً من الإعلاميين بجولة على المواقع الأثرية

غزة- الرأي

استضافت وزارة السياحة والآثار وفداً من كتلة الصحفي الفلسطيني غرب غزة في جولة على المواقع الاثرية الهامة في قطاع غزة بهدف التعرف عليها واستطلاع تاريخها واهميتها.


واكد المرشد الاثري بالوزارة طارق العف خلال جولته التعريفية للصحفيين بالأماكن الأثرية على اهمية مثل هذه الزيارات للصحفيين والاعلامين لتعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والنخب الإعلامية لنشر ثقافة المحافظة على الموروث التاريخي لفلسطين بكافة الوسائل، والعمل على تحفيز الدور الإيجابي للمؤسسات الاعلامية لإحياء التراث، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المواقع الاثرية.


دائرة العلاقات العامة بالوزارة أوضحت ان الوفد الإعلامي برئاسة الصحفية وردة الزبدة، وأعضاء مجلس كتلة الصحفي، وكافة الصحفيين زار متحف قصر الباشا وبيت السقا الأثري، وموقعي دير القديس هلاريون، والكنيسة البيزنطية، واطلع الوفد الإعلامي على حجم الإنجاز والتطوير الذي حدث في تلك المواقع وخاصه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.


وأضافت العلاقات العامة ان الوزارة قدمت شرحاً مفصلاً عن المواقع وأهميتها التاريخية وآخر ما قامت به الوزارة من مشاريع إعادة التأهيل للحفاظ على مقتنياتها رغم الإمكانات المحدودة المتوفرة، حيث استجلبت مشاريع ترميم عبر مؤسسات دولية مهتمة بالآثار. 


وقد ابدى الوفد الإعلامي اعجابه بالتطور الكبير الذي حدث في تلك المواقع، وأكدوا على أهمية نشر الوعى بقيمة تلك الاثار وضرورة تنشيط الزيارات لتلك الأماكن وربطها في اذهان الجيل القادم لترسيخ الوجود الحضاري والإرث التاريخي للشعب الفلسطيني ،وتعزيز شغف  انتماء المواطن  بمقدرات وطنه  وتجذره بأرضة و قداسة وعراقة مجده التليد ، و دحض راوية الاحتلال الكاذبة التى تدعى ان أرض فلسطين بلا شعب وحضارة، فضلا على التأكيد  ان المقتنيات الأثرية  المكتشفة والمحفوظة  تعد كإرث تتوارثه  الأجيال المتعاقبة باعتباره ملك عام للشعب الفلسطيني.

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