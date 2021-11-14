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"هنية" يشيد بوفد ملتقى المدربين خلال فترة المعايشة في الأندية المصرية

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:04

"هنية" يشيد بوفد ملتقى المدربين خلال فترة المعايشة في الأندية المصرية

غزة- الرأي

 أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بملتقى مدربي كرة القدم بعد نجاح وفد الملتقى في تنفيذ فترة المعايشة التدريبية في عدة أندية مصرية.

 وكان هنية استقبل وفد الملتقى برئاسة أنور الغلاييني وأعضاء الوفد وإدارة الملتقى، صباح اليوم الأحد في مجمع فلسطين الرياضي.

 وعبر هنية عن تقديره للملتقى وجهوده المتواصلة في تطوير أداء المدربين والتعرف على الأساليب الحديثة في التدريب، والاطلاع على تجربة الأندية المصرية في تدريب قطاعات الناشئين والشباب.

 بدوره قدم أنور الغلاييني رئيس ملتقى المدربين شكره لعبد السلام هنية على جهوده في خدمة الرياضة، وتناول فترة المعايشة وما تضمنته من زيارات ولقاء خبراء ومدربين ذوي كفاءة عالية، مما كان له أثر مميز في تطوير مهارات المشاركين.

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