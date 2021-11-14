شرطة خانيونس تُنهي خلافات مالية بقيمة 37 ألف شيكل

خان يونس- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة خان يونس - قسم مركز شرطة المدينة جنوب قطاع غزة عدداً من الخلافات المالية نشبت عدد من المواطنين قدرت قيمتها بـ 37 ألف و500 شيكل.

وذكر المقدم هشام عبد الوهاب رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة خان يونس المدينة أن قسمه أنهى "4" شكاوى وخلافات مالية محولة من النيابة العامة ومضمونها وجود معاملات تجارية لم يلتزم المشكو ضدهم فيها بسداد المبالغ المستحقة في ذممهم لأصحابها.

وبين المقدم عبد الوهاب قيامهم بحل جميع الخلافات الأربعة بعد السماع لكافة أطراف الخلاف بعد استدعائهم للمكتب ومن ثم طرح العديد من الحلول المناسبة والتي يتم المتوافق عليها بما تضمن إرجاع الحقوق.

وأكد عبد الوهاب أن العلاقات العامة تسعى بكل طاقتها لإنهاء القضايا العالقة بين المواطنين بالطرق الودية بعيدًا عن المحاكم والنيابة حفاظاً على النسيج المجتمعي.