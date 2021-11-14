شرطة رفح تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 20 ألف دينار

رفح- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة خلافًا ماليًا بين اثنين من المواطنين حول "عمولة سمسرة" على قطعة أرض زراعية مساحتها الإجمالية 20 دونماً.

وأوضح المقدم عادل جرغون رئيس قسم حل النزاعات أن القسم استقبل شكوى مُحالة من النيابة العامة حول خلاف مالي بشأن "عمولة سمسرة" على قطعة أرض مساحتها الإجمالية 20 دونم بين المواطنة "ر.ب" والمواطن "م.م".

وأشار إلى أنه جرى استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة والاستماع لهما والوقوف على حيثيات الخلاف لحله بشكل نهائي, لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للعمولة تبلغ "20" ألف دينار أردني, بواقع دينار واحد لكل متر مربع .

وبيّن المقدم جرغون أنه تم طرح العديد من الحلول لإنهاء الخلاف الواقع بين المواطنين، حتى التمكن من الوصول إلى حل قبله الطرفان، لافتاً إلى تحرير سند اتفاق بينهما والتنازل عن الشكوى المقدمة.