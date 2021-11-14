لجنة المساءلة ببلدية رفح تجتمع بالصحة البيئة ووحدة المركز المجتمعي

رفح- الرأي

اجتمعت لجنة المساءلة المجتمعية ببلدية رفح مع دائرة الصحة والبيئة ووحدة المركز المجتمعي بالبلدية بقاعة الاجتماعات بدار البلدية، ضمن أنشطة اللجنة وحسب الخطة الموضوعة لها، بحضور رئيس اللجنة عضو المجلس البلدي د. وليد أبو ندى، ومدير دائرة الصحة والبيئة م. مهند معمر، ومدير وحدة المركز المجتمعي أ. أحمد برهوم، وعدد من أعضاء اللجنة.



في بداية اللقاء رحب د. أبو ندى بالحضور، شاكرًا لهم مشاركتهم وجهودهم الفاعلة، مشيرًا إلى أن بلدية رفح ومن خلال لقاءات المساءلة المجتمعية الدورية تسعى خلف التطوير والتنمية في جميع المجالات، وتعمل على إزالة أي أمر يعيق عملية التنمية، ومؤكدًا أنه يقع على عاتق جميع دوائر البلدية مسؤولية مجتمعية لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.



وأوضح أن البلدية تعمل وفق نهج المشاركة المجتمعية، الذي يعتبر الأساس الذي تستند عليه المساءلة المجتمعية في عملها، حيث عقدت بلدية رفح لقاءات مجتمعية عديدة لمناقشة أولويات المشاريع، وأطلقت خطتها التنموية الاستراتيجية السابقة بالشراكة مع المجتمع المحلي، هذا بالإضافة إلى تشكليها عديد اللجان المتخصصة التي تضم ذوي الخبرة والاختصاص، وكذلك تشكيل لجان الأحياء وتطوير العلاقة بينها وبين البلدية.



واستعرض مدراء الدوائر مهام العمل ومراحل تطويره وآلية العمل خلال المراحل السابقة، كما عرضا مقترحات التطوير المستقبلية الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمة كلٌّ في مجال تخصصه.



وناقش أعضاء لجنة المساءلة معهما بعض المشكلات المتعلقة بعمل الدائرتين والمقترحات المنوي تنفيذها، حيث تطرق النقاش لحملة التسهيلات المالية التي أطلقتها البلدية مؤخرًا بالتعاون مع وحدة المركز المجتمعي، بالإضافة لموضوعات تتعلق بالحدائق العامة وتطويرها وزيادة المساحات الخضراء، كما جرى مناقشة مشكلة الكلاب الضالة والإجراءات التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن.