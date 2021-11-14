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وزارة المرأة تكرم فلسطينيات حاصلات على جوائز دولية

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:56

جانب من فعالية التكريم
جانب من فعالية التكريم

غزة – الرأي:

كرمت وزارة شؤن المرأة ومعهد الامل للأيتام نساء فلسطينيات حاصلات على جوائز دولية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني للمرأة الفلسطيني.

وحضر حفل التكريم وكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون، ونهى أبو العلا مدير عام التأثير والاتصال المكلف وإياد المصري مدير معهد الأمل ونجلاء الزعيم عضو مجلس إدارة معهد الأمل.

وقالت "هارون" إن النساء الفلسطينيات قادرات على صناعة الحياة المبدعة والوصول لأعلى المراتب، وليس غريباً أن نجد نساء مبدعات يضفن المجد ويحصلن على مثل هذه الجوائز الدولية.

وأكدت أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات وزارة شؤون المرأة في اليوم الوطني للمرأة تكريماً لها على جهودها وإنجازاتها في مجالات عدة.

وأشارت إلى أن المرأة قادرة على صناعة المعجزات رغم الحصار والمعيقات المختلفة، فاستطاعت النساء أن تنافس وتنجز وتحصل على جوائز دولية فالمرأة الفلسطينية لها ابداعها وتميزها في صناعة النجاح محليا ًودولياً.

وأكدت نجلاء الزعيم عضو مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام أن المرأة الفلسطينية مبدعة ومؤثرة في القضية الفلسطينية ومكافحة مع الرجل جنبا لجنب من أجل حرية الشعب الفلسطيني.

وشكرت "الزعيم" جميع المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها وزارة شؤون المرأة على ما يقدموه من دعم متواصل لخدمة المرأة الفلسطينية.

وجههت "أبو العلا" تحية للنساء المبدعات على تميزهن مستعرضة فعاليات الوزارة في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية .

وذكرت أن الوزارة أطلقت موجه إذاعية موحدة في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية بثتها 14 إذاعة وقناة.

كذلك إعداد فيديوهات لنساء رياديات حاصلات على جائزة امرأة فلسطين لعام 2021 ووجهن خلالها كلمة لكل امرأة فلسطينية وآخر هذه الفعاليات هذا التكريم الذي يسلط الضوء على نساء حاصلات على جوائز دولية .

وفي نهاية الحفل كرمت الوزارة والمعهد الفائزات متمنية لهمن الحصول لأعلى المراتب في الحياة العلمية والعملية .

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