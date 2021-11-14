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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:13

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين سيكون للحافلتين التاسعة والعاشرة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/37).

وأشارت الوزارة إلى أن السفل سيشمل أيضاً الأسماء من الرقم (50) حتى نهاية كشف الجوازات المصرية رقم (2021/3).

 ودعت الواردة أسمائهم في تلك الحافلات إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشددت على أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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