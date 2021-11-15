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"الاتصالات" تفعل رابط فحص المنحة القطرية للأسر المستورة

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:32

غزة- الرأي

فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، صباح اليوم الاثنين، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة والمستورة، لشهر نوفمبر2021.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، أعلن أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضح السفير "العمادي" أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها نحو 300 مركز ومحل تجاري، وستستمر لنحو عشرة أيام.

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