"الشباب والثقافة" تطلق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة للشباب المتضررين من العدوان

غزة - الرأي

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا، عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج تمويل المشاريع الشبابية الريادية "دلني على السوق"، والذي يستهدف الشباب المتضررين من العدوان الأخير على غزة في مايو الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة بمدينة غزة، بحضور رئيس الهيئة أحمد محيسن، ومدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا الأستاذ محمد نادر النوري قمر الزمان.

وقال محيسن: "في إطار سعينا الدائم والحثيث لتقديم الخدمات التي يستحقها الشباب الفلسطيني وتليق بصموده وعطائه وكفاءاته وعقوله المبدعة، نعلن اليوم عن إطلاق برنامج تمويل المشاريع الشبابية الريادية الصغيرة في نسخته الثالثة والذي يحمل شعار (غزة تنهض) بهدف المساهمة في الحد من البطالة، ويساهم في غرس قيم التعاون والتكافل المجتمعي، ويحدث تغييرًا إيجابيًا لدى الفئة المستهدفة، من الناحية المادية، والاجتماعية والنفسية، تساهم بشكل فاعل في الاستقرار المجتمعي".

وأضاف: "يعد البرنامج أحد البرامج النوعية لمساعدة الشباب المعطلين عن العمل من فئة 22-35 سنة ممن تضرروا بشكل مباشر من العدوان الإجرامي الأخير على غزة سواء تعرضوا لإصابة جسدية أو تضررت مشاريعهم الخاصة أو هدمت منازلهم".

وتابع: "سيتم من خلال هذا البرنامج تمويل تنفيذ مشاريع ريادية صغيرة للشباب بقيمة 150 ألف دولار، بنظام القرض الحسن ووفق آليات السداد المعتمدة لدى صندوق دعم الشباب الفلسطيني"، مبينًا أن تمويل المشاريع يتراوح بين 1000 إلى 5000 دولار، مع وجود استثناءات لبعض المشاريع المتميزة على ألا يتجاوز التمويل 7000 دولار للمشروع الواحد، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في المجالات المحددة للإشراف على فرز وتدقيق البيانات وتحديد المشاريع الملائمة لأهداف البرنامج.

وشدد محيسن على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات؛ الحكومية، والأهلية، والقطاع الخاص، وفصائل العمل الوطني للمساهمة في معالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني، وتمكينهم اقتصاديًا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الشهر القادم فتح باب التسجيل للدورة الرابعة من القرض الحسن للزواج لعام 2021.

بدوره، أوضح قمر الزمان أن هذا البرنامج يُعد إنجازًا جديدًا في الشراكة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسة لتنفيذ برامج نوعية مميزة تخدم الشباب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الحصار وسياسات الاحتلال الاجرامية.

وقال قمر الزمان: "فخورون أن نعلن اليوم عن برنامج تمويل المشاريع الصغيرة وهو امتداد لتضامن الشعب والحكومة الماليزية مع الشعب الفلسطيني، وهو الجزء الأول من المرحلة الثانية من الدعم الماليزي، حيث تم خلال المرحلة الأولى تقديم تمويل ومساعدات تصل إلى 3.3 مليون دولار للمساهمة في عملية الإعمار".

يذكر أن النسخة الثانية من برنامج "دلني على السوق"، تم اطلاقها مطلع العام الحالي وتم من خلالها تمويل تنفيذ (30) مشروعًا رياديًا للشباب في مجالات التكنولوجيا والتعليم والتجارة والزراعة والحرف.