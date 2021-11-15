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إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:26

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (443) شاحنة

استيراد عدد 394 شاحنة

تصدير عدد 38 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 88 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها ما بين (اسمنت أسود، مواد غذائية، أغنام، بطاريات، أعلاف، سيرج، طحين، فول سوداني، نثريات، كمامات طبية، رخام وشايش، شيبسي، مواد تنظيف، كراميكا)

تصدير 6 شاحنات حديد خردة

وزارة المالية تستمر في تطبيق قرار اعفاء 9 أصناف من السلع الاساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100%

كميات البترول الواردة:

 استيراد 26 شاحنة سولار

 استيراد شاحنتين بنزين

 استيراد 27 شاحنة غاز طهي

إدخال 21 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

 اتمام إجراءات جمركية لـ 170 مسافر وصلوا من الجانب المصري

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