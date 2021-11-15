إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس الأحد.
وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (443) شاحنة
استيراد عدد 394 شاحنة
تصدير عدد 38 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 88 شاحنة تنوعت أصناف بضائعها ما بين (اسمنت أسود، مواد غذائية، أغنام، بطاريات، أعلاف، سيرج، طحين، فول سوداني، نثريات، كمامات طبية، رخام وشايش، شيبسي، مواد تنظيف، كراميكا)
تصدير 6 شاحنات حديد خردة
وزارة المالية تستمر في تطبيق قرار اعفاء 9 أصناف من السلع الاساسية من الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة 100%
كميات البترول الواردة:
استيراد 26 شاحنة سولار
استيراد شاحنتين بنزين
استيراد 27 شاحنة غاز طهي
إدخال 21 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
اتمام إجراءات جمركية لـ 170 مسافر وصلوا من الجانب المصري