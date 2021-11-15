كشفان جديدان .. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح غدا الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إن السفر غدا سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة من كشف المسافرين السابق + الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/38)، وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/4).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وذكرت أنه سيتم إجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 6 مساءً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

وأشارت الهيئة إلى أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الثلاثاء 11/16: فحص الحافلتين (3+4).

- الأربعاء 11/17: فحص الحافلتين (5+6).

- الخميس 11/18: فحص الحافلتين (7+8).

- الأحد 11/21: فحص الحافلتين (9+10).

للاطلاع على كشف المسافرين الجديد اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية الجديد اضغط هنا