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السياحة تختتم دورة تدريبة لأعضائها في إدارة المقتنيات الأثرية

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:15

السياحة تختتم دورة تدريبة لأعضائها في إدارة المقتنيات الأثرية
السياحة تختتم دورة تدريبة لأعضائها في إدارة المقتنيات الأثرية

غزة- الرأي

اختتمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لأعضائها فى اثراء وادارة المقتنيات الأثرية من الحفظ إلى العرض والتي أشرف عليها خبراء وعلماء الأثار الفرنسيين وبالشراكة مع مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية.


وأوضحت دائرة العلاقات العامة بالوزارة، أن أيام الدورة التدريبية توزعت على عدد من المواقع الاثرية وذلك لزيادة الفائدة واثراء المشاركين بأكبر قدر من الخبرة العملية الميدانية للمزاوجة بين النظرية والتطبيق ودراسة حالة القطع الاثرية على ارض الواقع.

وأشارت العلاقات العامة الى ان الدورة استمرت ثلاثة أسابيع وشملت عدة محاور هامة أبرزها التعرف على آليات التوثيق العلمي والطرق المثلى في التغليف والتخزين ووسائل نقل القطع الاثرية، والاستفادة من المخرجات لتوثيق القطع محوسبياً في اعداد الدراسات العلمية والأبحاث المعرفية لإنماط الحياة الاجتماعية السائدة في العصور والحقب التاريخية المكتشفة اثرياً.


من جانبه أكد د. جمال أبو ريده مدير عام الأثار والتراث الثقافي بالوزارة ان الوزارة تسعى للنهوض بالموارد البشرية وفق الخطط المعدة مسبقاً والتي تهدف لاستثمار التدريب والتطوير واكتساب المهارات وصقل الخبرات في إدارة المقتنيات الاثرية والكشف الاثري وجودة العمل في حقل التجميع وحسن إدارة التوثيق، والاطلاع على الظروف المثالية للعمل الاثري عالمياَ، ووسائل العرض للمتاحف الدولية وتحديد الأولويات الطارئة والعاجلة للترميم والصيانة والحماية والحفظ الأثري، وتحديد أفضل الوسائل في المعالجة للقطع الاثرية.


وأشاد ابوريدة بجهود مؤسسة الإغاثة الأولية وخبراء الاثار الفرنسيين القائمين على تدريب موظفي الوزارة والذى يهدف لخلق بيئة حاضنة لترسيخ ثقافة الحفاظ على الآثار والتراث الفلسطيني واستلهام التجارب الناجحة والمهارات للدول المتقدمة في التوثيق والصيانة والترميم وتمكين الطواقم الأثرية من الارتقاء بنفسها.

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