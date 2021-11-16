شرطة محافظة غزة تتوج بلقب بطولة الوفاء لأسرى الحرية

تُوِجَ فريق شرطة محافظة غزة، بلقب بطولة الوفاء لأسرى الحرية لكرة الطائرة، بفوزه على شرطة محافظة الشمال بنتيجة 2-1على صالة الشهيد سعد صايل.

جاء ذلك، بحضور العميد إيهاب مهنا مساعد مدير الشرطة لشؤون الإدارات رئيس نادي اتحاد الشرطة الرياضيّ، والعقيد هاشم السرحي مدير شرطة محافظة غزة، وعدد من الضباط .

و ألقيت العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية تفعيل النشاط الرياضيّ في المؤسسات كافة، بما فيها الشرطيّة، والارتقاء بالجانب البدنيّ والنفسيّ لرجل القانون والتي تطالب بالإفراج عن الأسرى، ونيل حريتهم. وفي ختام اللقاء، قدم الحضور لفريق غزة كأس البطولة وميداليات المركز الأول.