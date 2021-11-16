"هنية" يبارك منح الثقة للمكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية

غزة- الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، منح الثقة للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية في الدورة الانتخابية الجديدة 2021-2024، بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية اليوم الأحد بالتزامن بين المحافظات الشمالية والجنوبية عبر تقنية الربط التلفزيوني.

وأكد هنية أن نجاح الرياضة الفلسطينية في العرس الانتخابي للجنة الأولمبية رغم سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تتعمد استهداف الرياضة ومنع التواصل بين محافظات الوطن وحرمان العديد من الكوادر الرياضية وأعضاء المكتب التنفيذي من المشاركة في اجتماع عمومية الأولمبية، يمثل تحديا ونصرا لكل المنظومة الرياضية، وتجديد للثقة لقيادة اللجنة الأولمبية برئاسة الفريق جبريل الرجوب.

وأبدى هنية تمنياته بالتوفيق للمكتب التنفيذي لتحقيق التقدم للرياضة الفلسطينية، ومواصلة الجهد لمواجهة التحديات.

كما شكر هنية الجمعية العمومية التي منحته وزملاؤه في المكتب التنفيذي الثقة من جديد لخدمة الرياضة وتطويرها.