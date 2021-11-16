مجمع الشفاء يجري عملية استئصال غضروف عنقي " لأربعيني "

غزة- الرأي

تمكن جراحو المخ والأعصاب برئاسة د. حازم ماضي أخصائي جراحة المخ والأعصاب بمجمع الشفاء الطبي، من استئصال غضروف عنقي لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً.​ ولك خلال جراحة معقدة استمرت لعدة ساعات .

وأوضح د. ماضي أن المريض كان يعاني من آلام شديدة في الرقبة واليد اليمني مصحوبا بضعف تام لليد ، وبعد إجراء صورة الرنين المغناطيسي تبين وجود غضروف بالمستوي الرابع والخامس والخامس والسادس ، وعلى إثر ذلك أٌدخل المريض لقسم العمليات حيث خضع لعملية جراحية كبرى ومعقدة بواسطة الميكروسكوب الجراحي تم خلالها استئصال الغضروف وزرع غضاريف صناعية، مشيرا إلى أن المريض في حالة صحية جيدة وقد غادر المستشفى .

من جانبه، ذكر د. حازم كحيل استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع ، أن القسم شهد خلال الفترة السابقة العديد من العمليات الجراحية الكبرى التي تحتاج إلى مهارات جراحية عالية ودقيقة كعمليات استئصال الأورام الدماغية ، مثنيا علي جميع الجهود التي يبذلها الفريق الجراحي من أجل التخفيف عن المرضى .

و شارك في العملية د. رامي السوسي أخصائي جراحة المخ والأعصاب ود. أشرف جودة ، ود. هشام الزيناتي استشاري ورئيس قسم التخدير وفريق تمريض العمليات .