بلدية دير البلح: نؤكد على مساندتنا للحركة الرياضة

الوسطى- الرأي

أعرب رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو عن شكره وتقدير لكل من ساهم في إعادة بناء مقر نادي اتحاد شباب دير البلح وما قدموه من جهد للوصول إلى يوم الافتتاح متمنياً استكماله بالشكل المطلوب بما يحقق التقدم للحركة الرياضية.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفال افتتاح مقر النادي الجديد بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الاعلى للشباب والرياضة، ابراهيم أبو سليم نائب رئيس نادي اتحاد دير البلح الرئيسي الفخري للنادي، معاذ أبو سليم رئيس نادي اتحاد دير البلح.

وقال: نفتتح اليوم مقر النادي بمرحلته الأولى وما زال أمامنا متسع لتطويره وتقدمه الأمر الذي يحتاج لمزيد من الدعم والمساندة، ووجه دعوة لإيجاد صندوق يتبرع به الخيرين من أبناء مدينتنا لاستكمال بناء صرح نادي اتحاد شباب دير البلح.

وأكد على مساندة البلدية للحركة الرياضية في المدينة للوصول إلى المستويات، مضيفاً: سنبقى في البلدية مساندين لهذا النادي وما يقدمه من خدمة للشباب والرياضيين، ونسعى ليتم تطويره بما يخدم الحركة الرياضية.

وأشاد بإدارة النادي التي قدمت العديد من مقدراتها لمداواة جراح أبناء المنطقة الوسطى وتوسعة مستشفى شهداء الأقصى للارتقاء بالعمل في المجال الصحي.

ووجه رسالة لأبناء مدينة دير البلح قال فيها: تم الانتهاء من افتتاح المرحلة الأولى ويفتح اليوم النادي أبوابه أمامكم فلا بد علينا من دعمه ومساندته، معرباً عن فخره واعتزازه بهذا الصرح المميز.