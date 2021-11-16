زراعة الوسطى تنفذ مشروع المدارس الحقلية شرق البريج

الوسطى- الرأي

نفذت مديرية زراعة المحافظة الوسطى - قسم الوقاية والإرشاد- مشروع المدارس الحقلية شرق البريج في ديوان الحاج رياض النسر، وذلك بهدف ترسيخ مهارات المزارعين الفنية وتعزيز قدراتهم على صنع القرارات، والتعرف على أفضل طرق زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعاً.



و قام طاقم المهندسين المكون من م. مرتضى سلمان، م. محمد بخيت، بتقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية الخاصة باختيار الأصناف الجيدة للزراعة، وكيفية توفير هامش ربح من خلال العناية الصحيحة بالمزروعات.



وجرى شرح مفصل حول كيفية الوقاية من الأمراض التي تصيب الأشتال من خلال طرق المكافحة المتكاملة للأمراض.



يذكر أن هذا المشروع سيتم من خلاله تنفيذ 5 مدارس حقلية شهريا لكافة الأقسام بواقع حضور 20 مزارع لكل نشاط، أي حصيلة ما يتم استهدافه من مزارعين 100 مزارع/شهر.

وسعت مديرية زراعة الوسطى من خلال هذا النشاط الى تفعيل آليات التواصل وتعزيز علاقة الوزارة بالمزارع الفلسطيني.