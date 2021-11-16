زراعة الوسطى تنفذ لقاءً تدريباُ للنساء الريفيات

الوسطى- الرأي

نفذت مديرية زراعة الوسطى بالتعاون مع دائرة تنمية الموارد البشرية في وزارة الزراعة و الجمعية الزراعية - دير البلح، اللقاء الثاني من الدورة التدريبية للنساء الريفيات

ويأتي ذلك في إطار سعيها المستمر نحو تعزيز دور المرأة في المناطق الزراعية المهمشة.



وتحدثت أ. سماح القريناوي عن تنمية قدرات المرأة الريفية، نحو ترسيخ المفاهيم إيجابية، وتدريب المرأة الريفية على عدد من المجالات التي تعزز من دور المرأة التي ستكون سبب في زيادة مستوى دخل الأسرة الريفية.



وفي نهاية اللقاء أبدى الحضور شكرهم لجهود وزارة الزراعة المتكررة في صناعة التغيير في البيئة الريفية.