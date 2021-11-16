بلدية خانيونس تنظيم مؤتمر مهني لبحث تطوير المدينة

خان يونس- الرأي

نظمت نقابة المهندسين بالتعاون مع بلدية خان يونس مؤتمرًا مهنيًا بعنوان " خان يونس بين الواقع والمأمول" وذلك لبحث السبل الرامية إلى تطوير المدينة في ظل اعتماد المخطط الهيكلي المحدث ومقترح الخطة المرورية لمدينة خان يونس.



وشارك في المؤتمر الذي عقد بقاعة النقابة رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، ورئيس نقابة المهندسين فرع خان يونس د. جهاد سرحان، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر م. شرين أبو شاويش، وممثلين عن بلديات المحافظة، وقيادة شرطة المرور، ومجموعة من الخبراء والمختصين والنقابات المهنية ولجان الأحياء.



وخلال كلمته أكد د. البطة على أهمية المخطط الهيكلي المحدث الذي يؤسس لمستقبل واعد لمدينة خان يونس، مشيرًا إلى أهمية الخطة المرورية التي تم إعدادها مع الجهات المختصة وشركاء العمل بهدف منع الازدحام في الشوارع والتسهيل على آليات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة وسائقي المركبات والمواطنين للتحرك بسهولة دون معيقات.



وبين د. البطة أهمية المشاركة المجتمعية والمؤسساتية في إعداد المخططات الهيكلية والمشاريع التطويرية والتنموية، لافتًا إلى وجود لجنة علمية مختصة ستعمل على تجهيز توصيات المؤتمر ورفعها للجهات المختصة.



وخلال جلسة المؤتمر الأولى قدمت مسئولة ملف تحديث المخطط الهيكلي م. سميرة الأستاذ عرضًا توضيحيًا تناول المخطط السابق والدراسة التقيمية ومراحل إعداده والدراسات المرتبطة به ومصادر المعلومات ومرجعيتها وأهمية الشروع بتطبيقه بالشراكة مع والوزارات وسلطة الأراضي والجهات المختصة.



وقدم رئيس قسم التخطيط الحضري بالبلدية م. ياسين الأسطل عبر عرض مصور "التصميم الحضري لساحة القلعة" والذي يتضمن الحفاظ على المظهر التاريخي والأثري والتنوع الحضري والتركيز على توفير ساحات توفر البعد الجمالي لساحة القلعة.



وخلال الجلسة الثانية قدم م. منتصر عاشور جهود تطوير مركز المدينة والرؤية المرورية والحلول البديلة لتجاوز أزمة ازدحام الطرق عبر تركيب الحواجز للتحكم بمرور المركبات حسب نظام معين.



وفي ذات السياق شكر د. سمعان بلدية خان يونس على تعاونها في تنظيم المؤتمر المهني الذي يعتبر نافذة لتعزيز التعاون المشترك من أجل النهوض بواقع مدينة خان يونس في شتى القطاعات .



واختتم المؤتمر بفتح باب النقاش والمداخلات للمشاركين لإثراء النقاش حيث قُدمت عدة مقترحات إضافية يمكن الاستفادة منها لتطوير العمل حسب الأصول المعمول بها.