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"النقل والمواصلات" تطلق حملة الفحص الشتوي للمركبات

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:18

جانب من الحملة
جانب من الحملة

غزة - الرأي

أطلقت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور والمؤسسات ذات العلاقة حملة الفحص الشتوي بهدف الفحص الفني للمركبات في كافة محافظات قطاع غزة للتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق وتأهيلها لفصل الشتاء، موضحةً أن الحملة ستستمر لمدة 4 شهور.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة خليل الزيان، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام، إن الحملة تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في رفع مستوى الوعي المروري خلال الفعاليات التي نفذتها مؤخرا مع شركائها من شرطة المرور واتحاد مؤسسات السلامة المرورية وبعض المؤسسات الحكومية للحد من حوادث الطرق، وحملة التخفيضات التي أطلقتها الفترة الماضية على رسوم الترخيص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لمساعدة السائقين بالسير على الطريق وفق أحكام القانون وتعزيزاً لمبدأ السلامة أولاً.

وأضاف الزيان، أن الحملة تهدف لفحص الأجزاء الاساسية في المركبة للتأكد من صلاحيتها، وإشعار السائق بضرورة صيانة الخلل إن وجد، من أجل سيرها على الطريق بأمان.

وذكر أنه يجب أن تكون المركبة جاهزة فنياً لاستقبال هذا الفصل من حيث عوامل الأمن والسلامة المتمثلة في:

سلامة الإطارات والتأكد من صلاحيتها وعمق الأخاديد التي تساعد على زيادة الاحتكاك على سطح الطريق، وبالتالي منع التزحلق نتيجة الأمطار.
فحص الفرامل سواء كانت أمامية أو خلفية وفرامل اليد والتأكد من صلاحيتها واستبدال التالف منها.
فحص البطارية والتأكد من صلاحيتها وقوتها واستبدالها إذا كانت ضعيفة والتأكد من أقطاب البطارية ونظافتها.
التأكد من صلاحية ماسحات الزجاج ونظام رش الماء واستبدال التالف منها.
التأكد من أن جميع المصابيح الأمامية والخلفية صالحة واستبدال المعطل منها وكذلك نظافة زجاج المصابيح.

وأشار الزيان إلى أنه "إذا كانت المركبة صالحة يتم منحها ملصقا يوضع على الزجاج بأن هذه المركبة فحصت، وصالحة للسير على الطريق، أما إذا كان فيها خلل بسيط يتم حجز أوراق السائق لإصلاح الخلل، وفي حالة كان هناك خلل جوهري كعطل في عمل الفرامل يتم إعطاء إشعار لسائق المركبة إذا لم يعمل على إصلاحها".

وأهاب بجميع المواطنين القيام بتجهيز مركباتهم وفحصها استعداداً لفصل الشتاء، من أجل ضمان سلامة مستخدمي الطريق، وضرورة الالتزام الكامل من قبل جميع المواطنين بهذه الإجراءات.

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