جودة البيئة تشرف على تنفيذ مشروع إعادة استخدام المياه العادمة

غزة- الرأي

نفذت طواقم وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة زيارة لوحدة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة.



وتم تنفيذ المشروع عن طريق ترشيح المياه العادمة من خلال فلتر رملي يراعي المواصفات البيئية المعتمدة ومصمم بشكل هندسي لمعالجة المياه العادمة بشكل مناسب.



واعتبر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن دور السلطة يتمثل في أهمية التأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية والمعايير من سلطة المياه وجودة البيئة.



وأفاد مدير دائرة النفايات الصلبة والصرف الصحي م.محمد مصلح أن المشروع يساهم ويشجع بشكل كبير على الاستخدام الأمثل للمياه العادمة وذلك بعد معالجتها الذي من شأنه أن يقلل من الاعتماد على الخزان الجوفي.



يذكر أن مثل هذه المشاريع المشتركة بين الوزارات يساهم في تحقيق هدف العيش في بيئة مناسبة تليق بالمواطن الفلسطيني.