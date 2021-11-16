وزارة التعليم تنظم مسابقة " النشيد الفردي"

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للأنشطة الطلابية- الدائرة الثقافية والفنية مسابقة النشيد الفردي لطلبة المدارس على مستوى مديريات التعليم.



وقال مدير عام الأنشطة الطلابية مازن الخطيب:" المسابقة تأتي في سياق الخطة العامة للأنشطة الهادفة إلى اكتشاف مهارات وقدرات الطلبة في مجال الفن والنشيد والعمل على صقلها وتنميتها".



وقال مدير الدائرة الثقافية يسري الغول:" إننا ركزنا في المسابقة على عدة معايير فنية وأدائية لاختيار الأصوات الندية من طلبتنا والتي يكون لها دور في دعم النشيد والفن الوطني والقيمي الهادف".



وخلال تنفيذ المسابقة شارك فريق من إدارة الأنشطة متابعة فعالياتها في المديريات، حيث ضم مدير الدائرة الثقافية يسري الغول، ورئيس قسم النشاط الثقافي أحمد الشامي، ومشرف نشاط الموسيقى عصام يوسف.