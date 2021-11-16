عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية

واصلت مديرية عمل الوسطى من خلال قسم التفتيش وحماية العمل، جولاتها الميدانية والتفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.
وشملت الزيارات متابعة حملة التفتيش على معاصر الزيتون للتأكد من استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية المطلوبة.
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16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:38
الوسطى- الرأي
واصلت مديرية عمل الوسطى من خلال قسم التفتيش وحماية العمل، جولاتها الميدانية والتفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.
وشملت الزيارات متابعة حملة التفتيش على معاصر الزيتون للتأكد من استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية المطلوبة.