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عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:38

عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية
عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية

الوسطى- الرأي

واصلت مديرية عمل الوسطى من خلال قسم التفتيش وحماية العمل، جولاتها الميدانية والتفتيشية على قطاعات أعمال مختلفة.


وشملت الزيارات متابعة حملة التفتيش على معاصر الزيتون للتأكد من استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية المطلوبة.

256788647_2566275893516279_2679788296860010016_n عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية
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