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مديرية عمل الوسطى تستقبل وفداً من شركة جيمستون

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:45

مديرية عمل الوسطى تستقبل وفداً من شركة جيمستون
مديرية عمل الوسطى تستقبل وفداً من شركة جيمستون

الوسطى- الرأي

استقبلت مديرية عمل محافظة الوسطى ممثلة بمديرها  أكرم غبن،  وفداً من شركة جيمستون، ممثل بالمهندس عوني عمر خروف مدير عام الشركة، وجميل بركة محامي الشركة.


وهدفت الزيارة  إلى تعميق سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين لخدمة  العمال في المحافظة.

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