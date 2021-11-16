وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يحذر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنهي خلافاً مالياً بـ 36 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تمدد خط المياه الناقل في شارع البحر وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس توقف قرار إغلاق منشأة مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الوسطى تستقبل وفداً من شركة جيمستون وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية "يديعوت": رئيس الشاباك الجديد التقى عباس سرًا برام الله وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تنظم مسابقة " النشيد الفردي" وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تنفذ مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد تنفيذ الإصحاحات المطلوبة

عمل خانيونس توقف قرار إغلاق منشأة مخالفة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:48

عمل خانيونس توقف قرار إغلاق منشأة مخالفة
عمل خانيونس توقف قرار إغلاق منشأة مخالفة

خان يونس- الرأي

أوقف قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل خانيونس يوم الأحد 14/نوفمبر/2021م، قرار إغلاق بحق منشأة مخالفة بعد عمل الإصحاحات المهنية المطلوبة. 


وكان طاقم التفتيش بالمديرية وبمشاركة الإدارة العامة للتفتيش نفذ عدد من الزيارات الميدانية لمتابعة الاشتراطات المطلوبة لبعض المنشآت ذات الخصوصية، من ضمنها تلك المنشأة المخالفة وبعد أخذ الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع النيابة العامة بالمحافظة، تم إلزام صاحب العمل بتنفيذ الإصحاحات المطلوبة.


تأتي الزيارة الميدانية في إطار تحقيق أهداف الوزارة من أجل الحفاظ على بيئة عمل آمنة ضمن شروط السلامة والصحة المهنية. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟