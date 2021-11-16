عمل خانيونس توقف قرار إغلاق منشأة مخالفة

خان يونس- الرأي

أوقف قسم التفتيش وحماية العمل بمديرية عمل خانيونس يوم الأحد 14/نوفمبر/2021م، قرار إغلاق بحق منشأة مخالفة بعد عمل الإصحاحات المهنية المطلوبة.



وكان طاقم التفتيش بالمديرية وبمشاركة الإدارة العامة للتفتيش نفذ عدد من الزيارات الميدانية لمتابعة الاشتراطات المطلوبة لبعض المنشآت ذات الخصوصية، من ضمنها تلك المنشأة المخالفة وبعد أخذ الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع النيابة العامة بالمحافظة، تم إلزام صاحب العمل بتنفيذ الإصحاحات المطلوبة.



تأتي الزيارة الميدانية في إطار تحقيق أهداف الوزارة من أجل الحفاظ على بيئة عمل آمنة ضمن شروط السلامة والصحة المهنية.