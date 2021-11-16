شرطة رفح تُنهي خلافاً مالياً بـ 36 ألف دولار

رفح- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين نتج عن معاملات تجارية بينهما.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح العقيد: "حجاج الجبالي إن دائرته أنهت خلافاً وقع بين المشتكي "ع. ت" والمشكو ضده "م. ح" بعد أن تقدم الأول بشكوى لديها بـأن له في ذمة الأخير مبلغ 36 ألف دولار جراء معاملات تجارية.

وأوضح الجبالي أن ضباط العلاقات بذلوا جهدا كبيرا في مناقشة موضوع الخلاف مع أطرافه لأجل حله بالطرق الودّية.

وأشار الجبالي إلى أنه تم التوصل لحل قبله الطرفان بأن يلتزم المشكو ضده بدفع جزء من المبلغ المذكور وتقسيط المبلغ المتبقي على دفعات