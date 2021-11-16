المدهون يحذر من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام

غزة- الرأي

حذر بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، من استشهاد أحد الأسرى المضربين في أي لحظة، نظرًا لأوضاعهم الصحية الصعبة للغاية، وتجاهل إدارة السجون الاستجابة لمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري.



وأكد المدهون، خلال افتتاح معرض (الأسرى والمسرى) الذي نظمته مؤسسة نماء في مدينة جباليا مساء الاثنين، أن الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير كايد الفسفوس يعيشون أوضاع صحية غاية في الخطورة، والاحتلال لا يزال يمارس عدم اللامبالاة تجاههم، في محاولة لكسر إرادتهم وإيصالهم لحالة اليأس وإنهاء إضرابهم.



وبين المدهون أن كل لحظة تمر على الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام تشكل خطر حقيقي يهدد حياتهم ويزيد من احتمالية تعرض الأسير لانتكاسة طبية لأجهزته الحيوية والتي قد تؤدي إلى الشلل أو الوفاة لا سمح الله.



وفي سياق منفصل، ثمن المدهون الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة نماء في مدينة جاليا، من خلال افتتاح هذا المعرض الذي يعزز من حضور قضية الأسرى بين أبناء شعبنا الفلسطيني وخلق حالة تضامنية مستمرة.



كما أشاد المدهون بافتتاح الدورة البرامجية لإذاعة نماء والتي تحمل عنوان ( الأسرى والمسرى) دورها المهم في المحافظة على الثوابت الوطنية، وتكريس الوعي المجتمعي بالفن المعادل كرافعة لقضايا الأسرى والمعتقلين.