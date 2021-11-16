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الصحة: الموجة الثالثة بنهايتها وندرس توسيع فئات التطعيم

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

قال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة مجدي ظهير، إن قطاع غزة يشهد حاليًا نهاية الموجة الثالثة من فيروس كورونا، ويسير بخطى ثابتة نحو مرحلة الاستقرار الوبائي.

وأضاف ظهير في تصريح لـ "الرأي" أن الوزارة تسجّل أرقاماً متدنية هذه الفترة في أعداد الإصابات والوفيات، وحالات الدخول للمستشفيات.

وذكر أن الوزارة تدرس حاليًا توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتلقي التطعيم لتشمل المرحلة الإعدادية من 12 إلى 15 سنة.

وأشار ظهير، إلى أن اللقاحات متوفرة بأعداد كبيرة، داعيًا المواطنين للتوجه لمراكز التطعيم لتلقي التطعيم.

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