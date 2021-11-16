الزكاة بالأوقاف تشرع بإعمار مسجد النصر "قليبو" بمحافظة الشمال

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للزكاة في وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بأولى الخطوات التنفيذية لإعادة إعمار مسجد قليبو، شرق محافظة شمال غزة، بعد استهدافه من طائرات الاحتلال وتدميره بشكل كامل خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، بتمويل كريم من مؤسسة IHCRO.

بدوره، أكد المدير العام للإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن ادارته تسعى بكل السُبل الى تعزيز تمويل إعادة اعمار المساجد، لما تشكل من أهمية كبيرة في نفوس المسلمين، لتأدية صلواتهم وعبادتهم، وأشار الى أن المسجد سيكون قائماً ويستقبل المصلين فور الانتهاء من بناءه إن لم يحدث أي عائق بإذن الله.