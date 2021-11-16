وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح تستكمل خطواتها لتنفيذ وانجاح دراسة PISA وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تفتتح مدرستين بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية ثابت يفتتح مدرستين في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يختتم بطولة تنس الطاولة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تكرم حفظة القرآن والفائزين بمسابقة الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشارك في الاستلام النهائي لمشروع انارة المفترقات الخطرة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تكرم خريجي دورة شرعية بعنوان كيف نتعامل مع السنة وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة شهداء خان يونس تكرَم صناع الجمال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يعزز حقيبة العلوم والتكنولوجيا للصف السادس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يفتتح معرضاً للوسائل التعليمية بمدرسة زيد بن حارثة
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:57

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الهيئة، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/38).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت الهيئة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للإطلاع على الكشف اضغط هنا 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟