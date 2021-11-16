آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الهيئة، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/38).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت الهيئة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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