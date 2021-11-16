نيابة غزة تضع آليات تحقيق الردع في قضايا الاعتداء على الطواقم الطبية

غزة- الرأي

أجرت نيابة غزة الجزئية الدائرة الثانية ممثلةً بعضو النيابة الأستاذ فتحي عبد العال، اجتماعاً مع وزارة الصحة ومع جهاز الشرطة ، في مقر وزارة الصحة.

وحضر ممثلاً عن الوزارة مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، والمستشار القانوني للوزارة الأستاذ سعيد البطة، و ممثلاً عن الشرطة مدير أمن المستشفيات في قطاع غزة المقدم حاتم الداية، ومفتش تحقيق مجمع الشفاء الطبي، ومفتش تحقيق مدينة غزة، لوضع نظام ينظم آليات التحقيق والردع في قضايا الاعتداء على الطواقم الطبية وممتلكات وزارة الصحة.

من جهته، أثنى عضو النيابة الأستاذ فتحي عبد العال، على جهود الطواقم الطبية ودورها الوطني الفاعل في تقديم الخدمة الصحية للمرضى من أبناء شعبنا الصامد.

وأكد على أن النيابة العامة تعمل جاهدةً على سرعة الفصل في الجرائم الواقعة على الطواقم الطبية وممتلكات الوزارة وملاحقة مرتكبيها قانونياً، وتقوم باتهام وتوقيف من يثبت قيامه بالاعتداء على الطواقم الطبية؛ تحقيقاً للردع الخاص والعام؛ وللقضاء على هذه الحالة السيئة، مؤكداً في ذات السياق على ضرورة التعميم على الطواقم الطبية على زيادة الاهتمام بحسن التعامل مع المرضى وذويهم ومراعاة شعورهم.

واتفق المجتمعون، على آليات التحقيق في جرائم الاعتداء على الطواقم الطبية وضرورة متابعة الإجراءات فيها من لحظة وقوعها، مع التأكيد على أن النيابة العامة هي الجهة القانونية المتصرفة والمخولة بالتحقيق حسب الأصول.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تكامل الأدوار وتنسيق الجهود بين جهات إنفاذ القانون والجهات الحكومية الخدمية، وللتأكيد على التعاون الدائم بين النيابة العامة وشركاء العدالة؛ لترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الإجرائية الناجزة.