أوقاف الشمال تنظم لقاءً حوارياً حول تعزيز التسامح والحوار

نظم قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال، بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لقاءً حوارياً للخطباء والوعاظ وأئمة المساجد بعنوان: "محاربة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح ولغة الحوار".

وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: التعريف بخطاب الكراهية وتحديد مفهومه، والآثار الاجتماعية والسياسية والنفسية والأمنية المترتبة على خطاب الكراهية داخل المجتمع الفلسطيني، ودور الخطباء في الحد من خطاب الكراهية.

وأوضح مدير مديرية أوقاف الشمال د. مرسي سلمان أن هذا اللقاء جاء نتاج التواصل المشترك مع الجهات المختصة من أجل تعزيز ثقافة التسامح، ونبذ الكراهية والحقد داخل المجتمع الفلسطيني، مستشهداً بقوله تعالى: "ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ".

من جهته بيّن الممثل عن المركز الفلسطيني لحل النزاعات أ. محمود عبد الله أن هذا المشروع يهدف للمساهمة بفعالية في تطوير بيئة حامية من خطاب الكراهية ودعم حرية التعبير في قطاع غزة والضفة الغربية، وتطوير مأسسة المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بالتصدي لخطاب الكراهية وتعزيز حرية التعبير في غزة والضفة.