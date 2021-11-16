أوقاف خان يونس تنفذ ملتقى دعوي لطالبات مدرسة شهداء بني سهيلا

خان يونس- الرأي

نفذ قسم الدعوة و الإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس، ملتقى دعوي بعنوان "الصلاة والالتزام بالزي الشرعي"، استهدف طالبات مدرسة شهداء بني سهيلا في المحافظة، ضمن حملات نشر الوعي الديني لدى طلبة المدارس في المحافظة.

وأوضح مدير مديرية أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان، أن تنفيذ هذه الملتقيات الدعوية يأتي ضمن أهداف الوزارة الرامية الى نشر الوعي الديني و الحث على الصلاة و حب الالتزام بالزي الشرعي، وغرس قيم الفضيلة والاحتشام لدى طالبات المدارس.

وتحدث الواعظ محمد النجار خلال الملتقى عن فريضة الصلاة و مفهوم الحجاب وأهميته، وثمرة الالتزام به و فرضيته في مصادر التشريع الإسلامي، منوهاً إلي معاملات الطالبة المسلمة مع المجتمع و الوسط المحيط بها من المنظور الإسلامي.

ودعا الطالبات الى لزوم الاقتداء بأمهات المسلمين والامتثال لأوامر الله ورسوله في جميع نواحي الحياة، مشيراً إلي ثقافة الالتزام بالزي الشرعي بين الأقران والمعارف خارج اسوار المدرسة، وصولا الى المجتمع المثالي الملتزم بتعاليم دينه.