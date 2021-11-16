تعليم شرق غزة يعزز مبحثي العلوم والتكنولوجيا للصفين 5و6

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شرق غزة، ورشة عمل تدريبية على حقائب إلكترونية لتعزيز مبحثي العلوم والتكنولوجيا لمعلمي مبحثي العلوم والتكنولوجيا للصفين الخامس والسادس الأساسي.



وحضر الورشة التي عُقدت بالمديرية مازن نور الدين مدير المديرية، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، و علي الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية، و نبيل محجز مشرف مبحث التكنولوجيا بالمديرية والقائم على التدريب، ووفد من الإدارة العامة للتقنيات التربوية بالوزارة ضم عماد لبد مدير دائرة المصادر التعليمية، و زياد بركات رئيس قسم الوسائل التعليمية، و عمرو لولو رئيس قسم الإنتاج والمصادر.



وأكد لبد أن وزارته قامت بإنتاج هذه الحقائب ضمن رؤيتها لتعزيز البيئة التعليمية بمصادر التعلم اللازمة لها بما يكفل تحقيق الأهداف التربوية المنشودة وسعيًا منها لنقل الطالب من القراءة عن العلوم والتكنولوجيا إلى ممارستها وتشجيع الطالب على تنفيذ التجارب بنفسه في الغرفة الصفية.



بدوره أشار الشرفا إلى أن توزيع الحقائب استهدف في المرحلة الأولى (١٧) مدرسة، منوها أنه تم توزيع (٥) حقائب على كل مدرسة وأنه يوجد في كل حقيبة دليل للاستخدام.

