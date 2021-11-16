تعليم الشمال يفتتح معرضاً للوسائل التعليمية بمدرسة زيد بن حارثة

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، معرضاً للوسائل التعليمية بمدرسة زيد بن حارثة الأساسية المشتركة.



وحضر حفل الافتتاح مدير التعليم أ. أشرف حرز الله، ورئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر، ورئيس قسم الإشراف والتأهيل التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرف العلوم الحياتية أ. إبراهيم دعيج، ومشرف الكيمياء أ. بهاء ظاهر، ومشرفة المرحلة والمشرفة على المعرض أ. عفاف أبو رفيع، ومديرة المدرسة أ. رانية بصل.



وخلال كلمته عبّر حرز الله عن إعجابه بالوسائل التعليمية التي تضمنها المعرض، مؤكداً على أهمية الوسائل التعليمية في تعزيز العملية التعليمية وزيادة إيضاح وشرح المنهاج المدرسي، وإيصال المعلومة للطلبة بسهولة ويسر.



وتمنى حرز الله المزيد من التوفيق لمعلمات المدرسة اللواتي يبذلن أقصى ما لديهن من جهد للنهوض بالطلبة ورفع مستوياتهم التحصيلية.



بدورها رحبت مديرة المدرسة بالحضور، مشيدة بجهود مدير التعليم لرعايته العملية التعليمية والعمل على تطويرها، كما أشادت بجهود المشرفة التي أشرفت على تدريب معلمات المدرسة اللواتي قمن بإنتاج الوسائل التعليمية التي تخدم المنهاج المدرسي.



يشار إلى أن الوسائل التعليمية التي تضمنها المعرض هي حصيلة أربعة أيام تدريبية نفذتها المشرفة أبو رفيع تم خلالها على إنتاج وتصميم تلك الوسائل.