تعليم شمال غزة يعزز حقيبة العلوم والتكنولوجيا للصف السادس

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة- قسمي الإشراف التربوي والتقنيات التربوية ورشة عمل للتدريب على حقيبة العلوم والتكنولوجيا والدليل الإرشادي التكنولوجي الخاص بمعلمي العلوم والتكنولوجيا الصف السادس.

وحضر الورشة التي عُقدت بقسم الإشراف التربوي بالمديرية مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر، فيما حاضر فيها كل من مشرف التكنولوجيا د. أحمد أبو علبة، ومشرفة الفيزياء أ. أمل لبد.

ورحب صالحة بالحضور، متحدثاً حول دور وأهمية توظيف المختبر المدرسي في إنجاح العملية التعليمية وإثراء المنهاج الدراسي ما يساهم في تعزيز المعلومة وتسهيل وصولها للطلبة.

وأشاد صالحة بجهود قسم التقنيات التربوية في المديرية من أجل الارتقاء بقدرات معلمي مباحث العلوم والتكنولوجيا من خلال ما يوفره من إمكانات وأدوات تساهم في تفعيل المختبرات المدرسية بما يخدم المنهاج الدراسي عبر تطبيق وتنفيذ التجارب التكنولوجية الواردة فيه.

كما أشاد بمحاضري الورشة لما قدّماه من معلومات ومعارف قيّمة ساهمت في تعزيز مهارات وإمكانات المعلمين العملية.

من ناحيته أوضح ظاهر أن الهدف من ورشة العمل تدريب معلمي علوم وتكنولوجيا الصف السادس على تجارب العلوم (الكهربائية) والتجارب التكنولوجية الواردة في المقرر الدراسي.

وتم خلال الورشة توزيع الحقائب التكنولوجية بمعدل (5) حقائب ودليل إرشادي لكل مدرسة بهدف توظيفها وتفعيلها في المختبر المدرسي.

وأوضح ظاهر أن تلك الحقائب تضم لوحة "برد بورد" وأسلاك توصيل ولوح شمسي ومصابيح وغيرها من الأدوات التي تستخدم في التجارب العملية المتضمنة في المقرر الدراسي.