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للمرحلة الثانوية والأساسية العليا "بنات"

تعليم شرق غزة يختتم بطولة تنس الطاولة

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:06

تعليم شرق غزة يختتم بطولة تنس الطاولة
تعليم شرق غزة يختتم بطولة تنس الطاولة

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شرق غزة بطولة تنس الطاولة للمرحلة الثانوية والأساسية العليا "بنات".


وحضر فعاليات واختتام البطولة التي أُقيمت في الصالة الرياضية لمدرسة خليل النوباني الأساسية للبنات عبد الغني الشيخ مدير دائرة الرياضة والكشافة، و يسري الغول مدير دائرة الثقافة، و بكر مرتجى رئيس قسم الرياضة، ومن مديرية الشرق وسام خليفة رئيس قسم الأنشطة التربوية، و صابرين أبو هنا رئيس شعبة الكشافة، و إيمان أبو كويك مشرفة التربية الرياضية، و أميرة الجماصي مديرة المدرسة.


وخلال كلمته هنأ الشيخ الفرق الفائزة، مؤكداً أن الوزارة ومن خلال المديريات تسعى لصقل مهارات الطلبة في المجالات الرياضية من خلال عقد البطولات الرياضية والمسابقات.


وقد فاز فريق مدرسة دلال المغربي الثانوية للبنات بالمركز الأول للمرحلة الثانوية، وحل فريق مدرسة فهد الأحمد الصباح ثانياً.


وفي المرحلة الأساسية العليا فاز فريق مدرسة التفاح بالمركز الأول، وفريق مدرسة خليل النوباني الأساسية للبنات بالمركز الثاني.
وتم تكرم الفرق الفائزة بكؤوس البطولة والميداليات إضافة إلى تكريم لجان التحكيم.

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