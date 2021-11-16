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ثابت يفتتح مدرستين في خانيونس

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:09

ثابت يفتتح مدرستين في خانيونس
ثابت يفتتح مدرستين في خانيونس

خان يونس- الرأي

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت مدرستي الشيخ أحمد نمر حمدان الثانوية للبنين، وكمال ناصر الأساسية للبنين في خانيونس.


وشارك في الافتتاح نواب المجلس التشريعي يحيى العبادسة وأ. يونس أبو دقة، ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير تعليم خانيونس عبد الرحيم الفرا، وممثل البنك الإسلامي للتنمية م. محمد ناصر الدين، وحضور عدد من المديرين العامين وشخصيات تعليمية وتربوية وشعبية.


وخلال كلمته نقل د. زياد ثابت تحيات رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس للحضور والتهاني لخان يونس لافتتاحها المدرستين، مؤكداً أن الوزارة تسمي المدارس بأسماء القادة والمجاهدين ليكونوا نماذج وقدوات لأبنائنا الطلبة ومعلمينا ليسيروا على خطاهم في طريق العلم والوطنية والجهاد والكفاح.


و قدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكل الجهات التي ساهمت في إنجاز افتتاح هاتين المدرستين، ومنها الوزارة والمديرية والبنك الإسلامي للتنمية والبلدية والمجتمع المحلي والطواقم الهندسية والعاملة، كما قدّم الشكر الخاص لإدارة المدرستين والمعلمين والطلبة على جهودهم التعليمية المميزة.


ولفت ثابت إلى أن وزارته مستمرة في خدمة شعبنا وطلبتنا وتدشين المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة ستفتتح خلال الأيام القلية المقبلة 4 مدارس جديدة في مناطق متنوعة من القطاع، وهناك العشرات من المدارس في مراحل مختلفة من البناء، مقدماً الشكر لجميع الجهات المانحة.
وفي ما يتعلق بالفاقد التعليمي الذي تسببته جائحة كورونا للطلبة في المدارس أشار ثابت إلى أن الوزارة وضعت مختلف الخطط لمعالجة هذا الفاقد، لافتاً إلى أنه سيجري تشغيل 400 معلماً ومعلمة لتنفيذ خطة تعليمية علاجية للطلبة في هذا المجال.
أما فيما يخص الثانوية العامة فالوزارة شكّلت لجنة فنية لدراسة الفاقد التعليمي وانعكاسه على امتحان الثانوية العامة، وأن اللجنة ستقدم توصياتها لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وفي كلمته أعرب الفرا عن سعادته لافتتاح هاتين المدرستين في خانيونس لتكون ضمن منارات العلم والتعليم، مؤكداً أن الطواقم التربوية ستواصل بذل  كل الجهد للارتقاء بالطلبة نحو النجاح والتفوق.
بدوره قدّم د. محمود أحمد حمدان نجل الشيخ أحمد نمر حمدان الشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم العالي ومديرية خانيونس وكل من ساهم في إصدار قرار إطلاق اسم الشيخ المناضل أحمد نمر حمدان، واسم الشهيد كمال ناصر على هاتين المدرستين، لافتاً إلى أن ذلك يعد من درجات الإخلاص والتكريم والوفاء لمن بذل وأعطى واستشهد لأجل الوطن.
 يشار إلى أن مدرستي الشيخ أحمد نمر حمدان الثانوية للبنين وكمال ناصر الأساسية للبنين، بُنيتا وفق مواصفات هندسية متميزة، وتشتمل كل واحدة منهما على 24 غرفة صفية بالإضافة إلى الساحات والملاعب والمختبرات العلمية والمرافق الأخرى.
وفي نهاية الحفل الذي شهد عدة عروض فنية قام وكيل الوزارة بتكريم ممثل البنك الإسلامي للتنمية، ثم تم تنظيم جولة في مرافق المدرستين.

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