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تعليم رفح تستكمل خطواتها لتنفيذ وانجاح دراسة PISA

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:10

مديرية تعليم رفح تستكمل خطواتها لتنفيذ وانجاح دراسة PISA
مديرية تعليم رفح تستكمل خطواتها لتنفيذ وانجاح دراسة PISA

رفح- الرأي

عقدت لجنة مديرية تعليم رفح المركزية للدراسة الدولية بيزا اجتماعاً لدراسة واستكمال الخطوات التي وضعتها اللجنة لتنفيذ وانجاح دراسة بيزا الدولية، بحضور أ. اسماعيل حرب مدير الدائرة الفنية، واعضاء اللجنة المشكلة من المشرفين ورؤساء الأقسام.
وفي بداية حديثه قدم حرب عرضاً عن برنامج الدراسة الدولي والذي يطبق في غالبية دول العالم كل 3 سنوات، وهو اختبار في مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية " القراءة "، ويهدف هذا البرنامج لتقييم وقياس المهارات المعرفية لطلبة الصف العاشر، للحصول على معلومات وبيانات حول واقع أداء الطلبة، وكيفية وضع خطط لتطوير النظام التعليمي الفلسطيني في ضوء نتائج الدراسة.
وأضاف حرب بأنه تم الاتفاق على استكمال سلسلة من الدورات التدريبية للمعلمين العاملين بالبرنامج، وعلى ضرورة تنفيذ وعقد اجتماعات عنقودية إضافية مع مديري المدارس للمشاركة في تنفيذ الدراسة، وتشكيل لجنة بيزا في كل مدرسة، والبدء بتنفيذ خطة إشرافية ميدانية من أعضاء اللجنة المركزية.
وفي هذا السياق أشار حرب إلى أن اللجنة وضعت خطة مفصلة لتعزيز وتفعيل دور المجلس الأعلى لأولياء الأمور، والأهالي ومؤسسات المجتمع المحلى والجامعات الفلسطينية، في تطبيق الدراسة لتحقيق أقصى فائدة للنظام التعليمي في فلسطين.
 

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