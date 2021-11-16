بلدية دير البلح تعرب عن تقديرها لجهود صناع الجمال

الوسطى- الرأي

أعربت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة عن شكرها لجهود وزارة التنمية الاجتماعية لتكريم صناع الجمال تقديراً لجهودهم وأهميتهم في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.



وأكد مساعد رئيس بلدية دير البلح م.عبد الله نصر الله خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية – مديرية دير البلح بمنتزه البلدية الشرقي لتكريم صناع الجمال في بلديات المنطقة الوسطى ان البلديات يقع على عاتقها العديد من القضايا الهامة والتي تعتبر من الاحتياجات الأساسية للمواطنين كالمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والعامة، لافتاً إلى اهمية صناع الجمال وطبيعة عملهم مشيداً بسعيهم المستمر للحفاظ على المجتمع والصحة العامة.



ووصف صناع الجمال بالجندي المجهول لقيامهم بالعديد من المهام الضرورية والمطلوبة بالمجتمع والتي لولاها لانتشرت الأوبئة والأمراض، وأضاف: نقدر عملهم ومجهودكم وسعيكم المستمر للحفاظ على المجتمع وصحته ووجودكم على رأس عملهم على مدار الوقت.