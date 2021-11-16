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العدل تطالب بتكثيف الضغوط لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:26

العدل تطالب بتكثيف الضغوط لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام
العدل تطالب بتكثيف الضغوط لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام

غزة- الرأي

 طالبت وزارة العدل بتكثيف الضغط المحلي والدولي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، خاصة حياة الأسيرين كايد الفسفوس وعلاء الأعرج الذين يشرفان على الموت بعد أن تجاوزا في إضرابهما عن الطعام أربعة أشهر، مشددة على أن الاحتلال الذي لا يبالي بإضرابهم إنما يتحمل كافة المسؤولية عن حياتهم.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وأن ممارسات الاحتلال المنتهكة لحقوق الإنسان وللقانون  الإنساني الدولي لا يبررها أن هناك قوة احتلال تحكم بالأمر الواقع، وأن تلك الممارسات مصنفة كجرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية.

ودعت الوزارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان للبدء بإجراءات فاعلة لملاحقة جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته المجرمين.

كما دعت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وباقي المؤسسات واللجان الدولية للتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.
وقالت أنه آن الأوان لكسر سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي تفتك بسنوات عمر الشباب الفلسطيني والتي لم يسلم منها طفل ولا رجل ولا امرأة.

ووجهت الوزارة التهنئة للأسير الفلسطيني مقداد القواسمي بانتصاره على ظلم وصلف الاحتلال، حيث ما كان لهذا الانتصار أن يحدث لولا إيمانه بقضيته وصبره وجلده والذي يرسم صورة مشرقة لصمود وتضحية الشعب الفلسطيني برمته.

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