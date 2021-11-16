وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توفر العديد من الاحتياجات اللازمة لمرافق الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع "مستشفى أمان فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية العدل تطالب بتكثيف الضغوط لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تعرب عن تقديرها لجهود صناع الجمال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح تستكمل خطواتها لتنفيذ وانجاح دراسة PISA وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تفتتح مدرستين بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية ثابت يفتتح مدرستين في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يختتم بطولة تنس الطاولة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تكرم حفظة القرآن والفائزين بمسابقة الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تشارك في الاستلام النهائي لمشروع انارة المفترقات الخطرة
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع مؤسسة أمان ماليزيا

الصحة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع "مستشفى أمان فلسطين"

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:33

الصحة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع "مستشفى أمان فلسطين"
الصحة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع

غزة- الرأي

وقعت وزارة الصحة ومؤسسة أمان ماليزيا صباح اليوم، اتفاقية تنفيذ مشروع انشاء المركز الوطني للصحة النفسية المجتمعية والتأهيل ” مستشفى أمان فلسطين ”، بتكلفة اجمالية 2.9 مليون دولار .

و جرت مراسم التوقيع بمقر الوزارة بحضور وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ، والمدير التنفيذي لمؤسسة أمان ماليزيا في غزة م. عمر صيام ، والوكيل المساعد د. مدحت محيسن ، ومدير عام الصحة النفسية د. جميل سلمان ، ومدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج ، ومدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمادين ، وممثل عن وزارة الأشغال العامة والاسكان .

عدّ د. أبو الريش هذه المناسبة انجازا مميزا نزفه الى أبناء شعبنا بالبدء الفعلي بهذا المشروع والذي نعتبره منارة وفخر لما سيضمه من خدمات متكاملة تعزز خدمات الصحة النفسية .

وعبر د. ابو الريش عن شكره وتقديره الى دولة ماليزيا حكومة وشعبا ومؤسسات ، خاصة مؤسسة امان ماليزيا على هذا الدعم المميز لمشروع انشاء مستشفى أمان ماليزيا .

الى ذلك عبر م. صيام عن سعادته بهذه اللحظات التي نتوج فيها جهد كبير ونوعي مع وزارة الصحة متمنيا أن يكون المشروع اضافة مميزة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة .

ويقع المستشفى في منطقة الكرامة ضمن حدود محافظة مدينة غزة على مساحة 12.8 دونم ، ويضم مبنيين رئيسيين يشملان مرافق لمرضى الصحة النفسية والادمان ومبنى التأهيل والعيادات الخارجية ومبنى الخدمات الكهروميكانيكية ومساحات خضراء ، وتمتد فترة المشروع الى 18 شهر .

95eb8343-29c7-4393-976f-fab4f5fff175 الصحة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟