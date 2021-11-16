الصحة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع "مستشفى أمان فلسطين"

غزة- الرأي

وقعت وزارة الصحة ومؤسسة أمان ماليزيا صباح اليوم، اتفاقية تنفيذ مشروع انشاء المركز الوطني للصحة النفسية المجتمعية والتأهيل ” مستشفى أمان فلسطين ”، بتكلفة اجمالية 2.9 مليون دولار .

و جرت مراسم التوقيع بمقر الوزارة بحضور وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ، والمدير التنفيذي لمؤسسة أمان ماليزيا في غزة م. عمر صيام ، والوكيل المساعد د. مدحت محيسن ، ومدير عام الصحة النفسية د. جميل سلمان ، ومدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج ، ومدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمادين ، وممثل عن وزارة الأشغال العامة والاسكان .

عدّ د. أبو الريش هذه المناسبة انجازا مميزا نزفه الى أبناء شعبنا بالبدء الفعلي بهذا المشروع والذي نعتبره منارة وفخر لما سيضمه من خدمات متكاملة تعزز خدمات الصحة النفسية .

وعبر د. ابو الريش عن شكره وتقديره الى دولة ماليزيا حكومة وشعبا ومؤسسات ، خاصة مؤسسة امان ماليزيا على هذا الدعم المميز لمشروع انشاء مستشفى أمان ماليزيا .

الى ذلك عبر م. صيام عن سعادته بهذه اللحظات التي نتوج فيها جهد كبير ونوعي مع وزارة الصحة متمنيا أن يكون المشروع اضافة مميزة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة .

ويقع المستشفى في منطقة الكرامة ضمن حدود محافظة مدينة غزة على مساحة 12.8 دونم ، ويضم مبنيين رئيسيين يشملان مرافق لمرضى الصحة النفسية والادمان ومبنى التأهيل والعيادات الخارجية ومبنى الخدمات الكهروميكانيكية ومساحات خضراء ، وتمتد فترة المشروع الى 18 شهر .